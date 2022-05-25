薪趨會確認公僕加薪結果　華員會缺席

薪酬趨勢調查委員會今日(25日)確認上次初步結果，同意並交予政府。政府之前認為每年要有薪酬趨勢調查，每3年比較入職薪酬，6年薪酬水平調查。對於今年會否加薪、幅度如何，主席李鑾輝表明不想預測，但強調數據真實。

李鑾輝指全部出席的委員都簽署確認，但高級公務員協會長期都沒有出席，華員會今次沒有出席，其他都有出席。他指今次發出160個邀請公司提供數據，最後110多間提供數據，已經包含九大行業，認為機制可以微調，更好反映市場。他指尋找大公司提供數據，因為結構不會經常變動、會長遠運作，情況與政府部門更類似，但並無根據公司規模剔除中小企。被指疫情令數據滯後，李指所有數據都是滯後，按現有資訊只算是估算，反問否則如何蒐集數據？李指華員會的意見是自由意見，政府會考慮通脹，但將通脹等小因素放大未必是好方法。

是次參與調查的111間公司中，有86%增加基本薪金，14%薪金不變，沒有減少基本薪金的公司。額外薪金方面，51%的公司增加額外薪金，30%不不變，19%減少額外薪金。李鑾輝指無薪假是新事物難以計算，希望日後考慮研究。公務及司法人員薪酬及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長尤建中指之後會檢討，公務員是公帑都需要考慮觀感，調查機構時大體上根據本港行業分布比例，邀請但沒有回應的公司並非在集中在某些行業。

他對華員會沒有出席感到遺憾，稱華員會本可以出席會議討論相關事宜，但並不同意華員會以通脹作指標，否則政府統計處可以訂立指標，不需要薪酬趨勢調查。尤建中指華員會的評論並非跟隨原則，所以早前出信澄清，認為不會「嚇驚」華員會，華員會主席利葵燕仍會發表意見。對於數據與經濟不脗合，尤指「唔好彩」碰上疫情，但「唔緊要」，因為下年會「集數」，政府亦會考慮經濟情況。至於可否將「人工指標」改成「淨收入」，或考慮將「無薪假」等指標納入調查因素，尤指任何事都可以考慮，但並非容易。