寄資料申請關受基金時夾附鈔票　散工被控行賄受審

六旬散工在申領低收入新來港人士的1萬港元津貼時，涉嫌行賄關愛基金秘書處職員以協助其申請，因而遭廉政公署落案起訴。他今天（25日）起就向代理人提供利益罪於九龍城裁判法院受審。關愛基金秘書處的審批主任供稱，因被告在申請表上有關「入息收入證明」的資料不全，故要求被告郵寄相關資料。惟其後被告的回郵信封內除了載有補交資料外，還夾着500港元鈔票。

62歲被告楊基鋼，被控於2020年12月9日至10日期間，無合法權限或合理辯解而向關愛基金秘書處職員提供500港元，作為協助他申請關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃的津貼之誘因或報酬。

審批主任蔡景曜指，他發現回郵信封夾附鈔票後，同日與同事致電被告，詢問寄鈔票的用意。庭上播放當時電話對話的錄音，顯示被告聲稱用於「做其他手續」，蔡很快澄清該申請不涉費用，要求被告盡快取回該張鈔票。但被告指「無要囉，食飯啦，你哋食飯要啦。」蔡回應「我哋唔會要，你上嚟拎返。」被告又以人生路不熟為由推託，最後在蔡的催促下，被告才抄下關愛基金秘書處的地址。蔡在接受辯方盤問時，同意被告說話有鄉音，加上當時背景聲嘈雜，難以聽清楚被告說話，但他仍能理解到被告刻意不想領回該張鈔票，而是想留給關愛基金秘書處的職員。

案件編號：KCCC 3037/2021