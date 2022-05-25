添19宗學校個案　包括九龍塘國際英文幼稚園1學生中招

第5波新冠肺炎疫情未平，本港今日(25日)再多19宗學校呈報有確診個案，涉及19間學校，患者包括15名學生及4名職員。其中1宗涉及1名昨日(24日)公布的St. Catherine's國際英文幼稚園學生，但與其餘個案上課地點屬同幢不同層，該群組累計7人中招，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，暫時不建議該校停課，但涉事班房須徹底消毒，並會密切觀察老師及學生的快測結果。

新增的國際英文幼稚園確診學生，最後一天上學為本周一(23日)，當天放學時出現病徵，翌日已沒有上學，並呈報給學校，該學生已打2針新冠疫苗，其家人無發病，就讀班級共有28人，同班其他同學今日經快速檢測無驗出病毒，教職員5人亦沒有確診。衞生署衞生防護中心昨日已從學校抽取6個環境樣本進行化驗，全部沒有驗出病毒。

歐家榮又稱，今日新增的國際英文幼稚園個案，暫時看不到與早前個案有關聯，由於個案集中於同一班房，相信與校巴無關，其他班級亦無發現新個案，但不排除他們是否有共用設施而傳染到，2個班級亦不曾有共同活動。