政Whats噏：方艙合約工拉窗簾偷打麻雀　入境處嚴懲零容忍

呢排有人喺網上發貼，圖文並茂話洪水橋方艙醫院有合約員工好得閒，圍埋一齊打麻雀，仲話有人喺入面打邊爐搞到停電，矛頭更直指有人管理不善，但實情係洪水橋方艙醫院有小部分無得續約嘅合約員工唔生性，拉埋窗簾靜靜雞匿喺候勤室入面玩麻雀同啤牌。負責管理嘅入境處得悉事件後多次突擊巡查，但未能人贓並獲，直至網上有相，入境處終於手握有力證據，已即刻轉介保安局，建議將涉事合約員工停職停薪進行紀律程序。至於話打邊爐搞到停電，更加係無中生有，查實當晚根本就係行雷閃電，橫風橫雨所以跳掣而停電，無啦啦屈人打邊爐搞到停電，咁都拉埋嚟講，真係唯恐天下不亂。

據知，5月初已經有人同管方反映，有合約員工喺方艙醫院打麻雀、玩啤牌。管方聽到梗係大為緊張，多次突擊巡查，但未有發現。直至有一次，管方喺合約員工收工後，喺佢哋嘅候勤室發現咗啤牌同計分紙，當然就無人出嚟「認頭」。消息話，原來有合約員工知道自己無得續約兼完約在即，工作態度即時大幅轉變，更加以粗言穢語頂撞上司，同試圖煽動其他同事製造事端進行對抗。其實管方曾經喺合約員工嘅通訊群組入面，再三提醒佢哋要遵守工作守則，唔可以喺工作時間玩樂，又聯絡咗懷疑知情人士，但對方都無畀實質證據。

相關知情人士一方面唔畀管方處理，但又懷疑喺網上爆料，更加誣衊違規行為係得到管方主管默許。直至管方尋日(24日)見到網圖，先有證據做嘢，搵出麻雀4人幫嘅身份。有消息就話，嗰4個入面，兩個已離職，至於另外2個本來可以續約，相信依家都危危乎，聞到陣陣魷魚香。入境處已經要求所有合約員工喺候勤室入面唔可以閂窗簾，令房內情況一目了然，避免同類事件再發生。