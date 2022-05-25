不滿女友被追　17歲少年認糾黨毆虐情敵　2周後判刑

16歲少年前年應相識女子邀約到觀塘時，遭對方的17歲男友「吹雞」埋伏圍毆，更被帶到飛鵝山，被迫令脫光衣服讓人拍裸照、做掌上壓兼吃樹葉。幸曾接載他們的的士司機察覺有異而報警，警員到場將童黨拘捕。案中「吹雞」男子早前在區域法院認罪，辯方今天（25日）再為他求情，希望判處感化或社會服務令。惟暫委法官黃士翔質疑，感化官在報告中亦未能提出實質的更生計劃，故打算再為被告索取其他報告。案件遂押後至6月8日候判，以待索取勞教中心、更生中心及教導所報告。

涉案17歲黎姓被告，於上月承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害2罪，法官為他索取感化及社會服務令報告。辯方今天稱報告內容正面，希望法官判處感化或社會服務令，又指被告事後已遠離不良同輩，亦曾有正常工作，惟該工作合約已完結，被告計劃在本案完結後，去報讀職業訓練局課程，並已尋得一份侍應工作。惟法官質疑，感化官在2份報告都未能提出實質的更生計劃，故欲再為被告索取一系列院舍報告，及進一步感化報告，強調他目前未有判刑意向，惟被告索取報告期間仍須還押。

案情透露，前年8月4日晚上，事主應新結交女子的短訊邀請到觀塘見面，不料在鴻圖道鴻圖樓附近後巷遭10名男子埋伏，當中包括女子男友、即本案被告，其餘9人則由被告召喚前來。事主遭圍毆後，被押上一輛的士往飛鵝山。的士司機見事主的上衣破爛，且聽到有人指「從現在起，不要說話」，感覺可疑，故在他們落車後報警。警方接報到場拘捕眾人。事主被送院檢驗，其左眼周腫脹、左眼結膜出血、鼻及左前臂擦傷，及頸部扭傷等。警方事後從手提電話拍攝片段中，看見被告曾肘擊事主背部、拳打事主頭部等。被告在警誡錄影會面中，指因不滿事主追求其女友，故召友人向事主報復。他以女友的電話傳訊息約事主，並在後巷埋伏，並稱自己與女友均沒動手。到達飛鵝山，事主又被要求脫光衣服，他們則拍攝事主裸照，事主又被要求做掌上壓及吃樹葉。

案件編號：DCCC 1089/2020