中大畢業生獲頒獎學金　負笈劍橋讀應用數學及理論物理博士

再有本港畢業生獲得獎學金，負笈海外一級學府。香港中文大學物理系應屆畢業生郭逸朗獲李約瑟科技與文明基金會頒發「2022年李約瑟博士獎學金—劍橋大學學位」，將於新學年遠赴英國劍橋大學修讀應用數學及理論物理博士課程。

中大指，基金會近年與本港大學合作，透過其博士獎學金及優秀學生獎學金計劃，吸引在科學、科技、工程及數學（STEM）學術範疇表現優秀、人文素養兼備及謙虛學習的人才成為「李約瑟學人」，而郭為該獎學金首名本港得主。中大理學院院長宋春山對郭獲得深造機會感到鼓舞，深信他能延續已故李約瑟教授的人文及科學精神，亦希望李教授的精神會感染更多同學。

基金會主席李勵生表示，會繼續與達爾文學院及本地3所大學合作，一同發掘更多學術界的優秀人才。劍橋大學達爾文學院博士Mike Rands指，將鼓勵郭以獎學金首任得主、劍橋李約瑟研究所現任所長梅建軍為榜樣，他日回饋母校。梅建軍畢業於北京科技大學，他在1993年獲頒李約瑟博士獎學金，亦是首名得主，當時在赴劍橋攻讀冶金考古學博士學位，完成學業後，他返回北科大學任教，自2014年起出任劍橋李約瑟研究所所長。