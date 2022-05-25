黎智英欺詐案　周達權同意申領牌照非由黃偉強決定

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今天（25日）在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達續接受代表黃的資深大律師盤問，辯方直指黃並無參與公司的營運決策，而是否替一間公司申請牌照屬重大決定，故「邊間公司應唔應該申請牌照，不歸第三被告（黃）決定或管」，周思索一會後同意此事由公司大股東等作決定，「係唔歸佢（黃）管嘅」。

辯方今向周達權出示壹傳媒集團的採購文件，向周了解有關採購政策，並舉例指涉案黎的私人公司力高顧問有限公司（力高），亦以格式大致一樣的採購申請表格作出相類程序的申請，指集團的採購政策於力高亦適用。周回應指文件上並沒有列明，力高受有關政策所限，但力高職員會盡可能跟隨有關做法，而他並不知道原因。辯方又舉出另一例子，指有力高僱員誕子後獲得1000港元利是，但該利是費用卻由壹傳媒人事部申請，周則指人事部需要獲得准許才開支票，而力高並無人事部；而且當時Mark Simon 已簽署有關文件，故他亦簽署。

辯方再展示一些壹傳媒員工替力高填寫的採購申請表，內容包括替黎宅整備wifi、桑拿房及修理車船等，而該些費用申請的內容均是與黎私人生活需要有關。大律師質疑周指黃替力高處理行政事，其實是黎的私人生活事宜，而有關黎的私人使費均以力高申領。周只重申黃替力高處理行政事宜，而相關的車船等乃在力高登記名下，故會以力高申請費用。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021