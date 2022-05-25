港鐵委任李惠光及唐家成為獨立非執董　即日生效

港鐵今日(25日)舉行周年股東大會，通過委任香港城巿大學副校長(行政)李惠光，以及大學教育資助委員會主席唐家成，為港鐵獨立非執行董事，即日生效。港鐵董事局同時分別委任李惠光為港鐵提名委員會成員和科技顧問小組成員，以及委任唐家成為港鐵審核及風險委員會主席和財務及投資委員會成員。

港鐵指，李惠光持有美國康奈爾大學運籌學和工業工程學士和碩士學位，擁有逾30年在香港及海外的商業及科技管理經驗，並服務於多個學術、專業及社區事務的監管及諮詢委員會。李現為香港應用科技研究院有限公司董事局主席、香港特區公共圖書館諮詢委員會主席、創新、科技及再工業化委員會當然委員，以及香港管理專業協會、香港品質保證局及香港專業及資深行政人員協會理事會委員。

唐家成則為特許會計師，並於中國內地及香港市場的金融服務業及資本市場擁有豐富經驗，現為渣打集團有限公司的獨立非執行董事及渣打銀行董事委員會委員。唐亦是香港特區多個政府及專業機構的成員，包括擔任大學教育資助委員會主席，以及行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會主席，同時亦為香港金融學院及香港桂冠論壇董事會成員、香港人力資源規劃委員會委員，並代表香港特區政府出任國泰航空有限公司觀察員。