增42廈納強檢　大角咀柏景灣及君滙港上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

2.沙田水泉澳邨崇泉樓

3.荃灣象山邨翠山樓

4.北角天后廟道95至97號康德大廈

5.青衣藍澄灣5座

6.沙田晉名峰C座

7.將軍澳尚德邨尚義樓

8.青衣曉峰園3座

9.牛頭角淘大花園A座

10.長沙灣蘇屋邨百合樓

11.東涌逸東二邨美逸樓

12.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

13.土瓜灣翔龍灣6座

14.沙田水泉澳邨峻泉樓

15.青衣青衣邨宜偉樓

16.天水圍天盛苑盛泉閣

17.荃灣海灣花園2座

18.馬鞍山聽濤雅苑2座

19.屯門青山公路 - 青山灣段351號彩華花園A座

20.沙田沙田第一城47座

21.將軍澳君傲灣2座

22.將軍澳蔚藍灣畔6座

23.大埔寶雅苑興和閣

24.茶果嶺麗港城6座

25.牛池灣曉暉花園1座

26.深水埗南昌邨昌謙樓

27.大角咀柏景灣9座

28.藍田康栢苑金栢閣

29.長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座

30.牛池灣坪石邨玉石樓

31.大角咀君滙港5座

32.牛頭角淘大花園M座

33.灣仔尚翹峰2座

34.西營盤德輔道西363號龍豐閣

35.北角富澤花園富嘉閣

36.鰂魚涌太古城鄱陽閣

37.鰂魚涌太古城洞庭閣

38.香港仔雅濤閣1座

39.鴨脷洲漁安苑碧安閣

40.柴灣富景花園5座

41.紅磡山西街3號利榮大廈

42.沙田嘉徑苑嘉善閣