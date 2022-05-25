增42廈納強檢 大角咀柏景灣及君滙港上榜
2022年05月25日 22:37
東網電視更多新聞短片
大角咀君滙港有大廈納強檢名單。
再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
2.沙田水泉澳邨崇泉樓
3.荃灣象山邨翠山樓
4.北角天后廟道95至97號康德大廈
5.青衣藍澄灣5座
6.沙田晉名峰C座
7.將軍澳尚德邨尚義樓
8.青衣曉峰園3座
9.牛頭角淘大花園A座
10.長沙灣蘇屋邨百合樓
11.東涌逸東二邨美逸樓
12.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
13.土瓜灣翔龍灣6座
14.沙田水泉澳邨峻泉樓
15.青衣青衣邨宜偉樓
16.天水圍天盛苑盛泉閣
17.荃灣海灣花園2座
18.馬鞍山聽濤雅苑2座
19.屯門青山公路 - 青山灣段351號彩華花園A座
20.沙田沙田第一城47座
21.將軍澳君傲灣2座
22.將軍澳蔚藍灣畔6座
23.大埔寶雅苑興和閣
24.茶果嶺麗港城6座
25.牛池灣曉暉花園1座
26.深水埗南昌邨昌謙樓
27.大角咀柏景灣9座
28.藍田康栢苑金栢閣
29.長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座
30.牛池灣坪石邨玉石樓
31.大角咀君滙港5座
32.牛頭角淘大花園M座
33.灣仔尚翹峰2座
34.西營盤德輔道西363號龍豐閣
35.北角富澤花園富嘉閣
36.鰂魚涌太古城鄱陽閣
37.鰂魚涌太古城洞庭閣
38.香港仔雅濤閣1座
39.鴨脷洲漁安苑碧安閣
40.柴灣富景花園5座
41.紅磡山西街3號利榮大廈
42.沙田嘉徑苑嘉善閣
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease