增42廈納強檢　大角咀柏景灣及君滙港上榜

2022年05月25日 22:37
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    大角咀君滙港有大廈納強檢名單。
    再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
    2.沙田水泉澳邨崇泉樓
    3.荃灣象山邨翠山樓
    4.北角天后廟道95至97號康德大廈
    5.青衣藍澄灣5座
    6.沙田晉名峰C座
    7.將軍澳尚德邨尚義樓
    8.青衣曉峰園3座
    9.牛頭角淘大花園A座
    10.長沙灣蘇屋邨百合樓
    11.東涌逸東二邨美逸樓
    12.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
    13.土瓜灣翔龍灣6座
    14.沙田水泉澳邨峻泉樓
    15.青衣青衣邨宜偉樓
    16.天水圍天盛苑盛泉閣
    17.荃灣海灣花園2座
    18.馬鞍山聽濤雅苑2座
    19.屯門青山公路 - 青山灣段351號彩華花園A座
    20.沙田沙田第一城47座
    21.將軍澳君傲灣2座
    22.將軍澳蔚藍灣畔6座
    23.大埔寶雅苑興和閣
    24.茶果嶺麗港城6座
    25.牛池灣曉暉花園1座
    26.深水埗南昌邨昌謙樓
    27.大角咀柏景灣9座
    28.藍田康栢苑金栢閣
    29.長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座
    30.牛池灣坪石邨玉石樓
    31.大角咀君滙港5座
    32.牛頭角淘大花園M座
    33.灣仔尚翹峰2座
    34.西營盤德輔道西363號龍豐閣
    35.北角富澤花園富嘉閣
    36.鰂魚涌太古城鄱陽閣
    37.鰂魚涌太古城洞庭閣
    38.香港仔雅濤閣1座
    39.鴨脷洲漁安苑碧安閣
    40.柴灣富景花園5座
    41.紅磡山西街3號利榮大廈
    42.沙田嘉徑苑嘉善閣
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease