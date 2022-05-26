港大新方法驗街市污水　證曾售易危物種「褐點石斑魚」

香港大學鑑識保育實驗室的團隊研發出一種新方法，透過分析本港街市污水樣本，監發現本地街市曾出售多種易危和瀕危物種，包括易危物種「褐點石斑魚」。研究結果剛於學術期刊《生態學和進化方法》發表。

研究人員用了5天時間在本港3個街市中抽取環境基因進行測序，鑑定出在這時段曾經在街市中出現的魚類物種。結果發現，街市曾出售過被國際自然保護聯盟列為易危及數目正在縮減的「褐點石斑魚」；被該聯盟列為瀕危物種的「日本鰻鱺」、「美洲鰻鱺」，以及被列於瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄的「歐洲鰻鱺」；以及易危物種「金線鯛」、易危及數目正在縮減物種「桔鰭棘鯛」。

團隊研發的新方法，只需少量環境基因樣本，便足以識別逾100種魚類的基因複合條碼定序。例如運用「過濾法」，研究人員在魚類市場的排水溝收集1公升的污水，以精細的濾紙過濾出魚類組織、血液及其他細胞碎片，識別曾在市場出現的物種；又例如用「沉澱法」，僅需45毫升的污水便能沉澱出細胞碎片，足夠作環境基因檢測之用。團隊希望是次研究成果能鼓勵當局更多使用高科技方法，監控並打擊香港的非法野生動物貿易。