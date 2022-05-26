東方日報A1：冚完翻生　網騙暴增　執法失魂

網絡通天下，網絡亦藏萬千罪惡！自從互聯網商業成為熱潮之後，網絡罪案便高踞不下，今年首3月，本港已錄得4,617宗網上罪案，當中過半為網購及求職騙案。無獨有偶，消費者委員會今年首4個月的網上購物投訴亦多達3,737宗，較去年同期的1,945宗，激增92%。網上罪案不絕，與網騙平台冚之不盡有關，即使執法單位公布有問題網頁後，騙徒數分鐘後已能「重生」，架設另一網頁搵食，網絡「永生」成大患，有政黨人士認為，在網絡世界中，平台是最有力的玩家，促相關機構主動監察把關。資訊科技界則提醒市民應謹慎網上活動，小心墮入五花八門的網騙陷阱。

現代人的生活已離不開各種網上平台，由Ig（Instagram）、Facebook、YouTube到林林總總的社交及網購平台，但網絡騙案亦應運而生。警方統計顯示，近年科技罪案連年上升，2017年整體科技罪案宗數僅5,567宗，前年已飆升12,916宗，去年再增至16,159宗，較2017年大增達三倍，涉及網絡罪案的款項更高達30億元。今年首3個月，網上罪案依然高企，共有4,617宗科技罪案，涉及約9.5億元。

求職騙案為近期升幅最高網上騙案類型，去年已有近1,100宗相關個案，較前年的236宗，急增3.5倍，今年首3月已錄得近600宗，幾乎是去年的一半。文員王小姐於社交平台Facebook發現一個兼職招聘貼文，透過通訊程式應徵獲即時聘用，但被要求先透過「轉數快」過數予一個私人銀行戶口，王不虞有詐，先後多次過數以賺取兼職工作，累計損失10萬4千元，最終只能報警求助。

眼見網騙日益增加，曾經受騙的Sarah成立了網購騙案關注組，她表示，最近發現與疑似網購騙案的社交貼文「多到黐咗線」，經常收到受害者求助外，亦時常看到相關廣告，推銷「一斤龍蝦只售40元」等，吸引不少興奮的人留言，她亦只能逐一提醒留言者提防受騙，「40元一斤怎會做零售，批發賣更能賺得多，一睇就知呃錢」。

Sarah坦言，現時社交平台僅需電郵等資料便能開通，平台上充斥虛假資訊，「防不勝防」，騙徒即使被封帳戶，數分鐘後已能「重生」，甚至於網絡「永生」，社交平台的監察亦不到位，不少帳戶即使遭投訴仍未被隱藏，令更多人受騙。

政黨消費者權益政策發言人袁海文表示，社交平台出現的騙案，該平台絕對有責任監控。他舉例，部分騙徒於Facebook大賣廣告招「生意」，管理者應有能力審查，並移除懷疑騙案的貼文。他稱能否打擊騙案視乎平台「有無心做」，又認為本港應要求網上銷售者披露其聯絡等資料，方便買家追查貨品行蹤及當局徹查騙案。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指，網上一切的資料均可以做假，包括電話、地址等，市民需要自己審視，本着便宜莫貪的心態，透過可靠的平台消費，減少「中招」的機會。他又指社交平台雖有系統堵截有問題內容，但系統難以分辨該售賣或招聘是否詐騙，而消費或招聘過程透過其他程式處理，僅能透過用戶舉報以識別。

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