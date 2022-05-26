侵權誹謗充斥網絡　YouTube誨淫誨盜教壞青少

網上罪行遏之不盡，不良資訊同樣氾濫成災，不斷荼毒兒童及青少年。醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube就充斥大量涉及色情、暴力、血腥等影片，極盡誨淫誨盜。東方傳媒機構（下稱「東方」）早前揭露問題，分別致函多個部門包括警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，部門雖有回覆，但部門的執法「歎慢板」、「做唔到嘢」。

而YouTube問題更見變本加厲，缺乏監管的YouTube充斥色情影片，只要在YouTube輸入「sex」、「三級片」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，平台上甚至可找到儼如「召妓指南」的影片。至於涉及黑社會和暴力的影片同樣欠篩查，例如街頭「開片」大亂鬥的過程，或是本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻誹謗東方的多段影片，部分現時依然可輕易在平台上觀看，有關平台並無將該些影片下架，宣揚暴力之餘更有美化黑社會之嫌，影響兒童心智。

另外，恃着其伺服器設於海外，YouTube更屢被揭網上侵權。東方發現近3年多以來，至少5條影片、相片及一個微博page涉及對東方侵權及誹謗，亦一直無人執法，東方在4月19日就以上多個問題，向涉事政府部門作檢舉及投訴，情況卻未見收斂。東方對所有涉侵權罪行絕不姑息，有關事件都交律師處理，並向海關舉報及投訴，俱已立案調查中。