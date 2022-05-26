日本6.10起恢復接待外國觀光客　消息指港人有否打針均可入境

日本觀光廳周二(24日)起試行容許小型旅行團入境，首批來自美國兩地共7名旅客當日抵達東京近郊成田機場，再前往長野縣、岐阜縣等地觀光。首相岸田文雄今日(26日)宣布，下月10日正式恢復接待外國觀光客，相隔約兩年對外國觀光客重開邊境。有消息指，日本考慮將香港列入「藍色名單」，無論有沒有打3針疫苗均豁免檢測及檢疫入境。

岸田表示，初期主要接待有導遊同行的外國觀光旅行團，北海道新千歲機場和沖繩縣那霸機場，正準備下月中開始恢復國際航線；另對疫情緩和的國家和地區，即日起下調有關出境風險的「感染症危險情報」等級水平。日本政府下月起，根據其他國家和地區的疫情、傳入日本的風險等，分三階段放寬入境限制，免除部分檢疫隔離措施，同時把每天入境人數上限從目前的1萬增至2萬人。

日本將自下月1日起，把各國家和地區的感染風險從低到高分為「藍」、「黃」、「紅」3個組別。不論來自哪組，入境者都要提供出發前72小時內的新冠病毒核酸檢測無感染證明；黃組入境者如完成疫苗接種，毋須再檢測及隔離；藍組則不論有沒有疫苗證明，均毋須再檢測及隔離。

首兩個外國小型旅行團的成員來自美國夏威夷與洛杉磯，大多為旅行社的職員，周二起在日本展開8天7夜的行程。部分人周三(25日)在日本傳譯員的陪同下，參觀櫪木縣日光市等地的名勝古蹟。據報近日會有來自美國、澳洲、新加坡及泰國約50名旅客入境，分屬15個小型團，每團人數不超過4人。