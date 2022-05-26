國泰發電郵重聘舊員工「由低做起」　前機艙事務長：假好心

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，在疫情期間大幅裁員以節省開支，近日卻向現職及被裁員工發出電郵，指政府近期調整旅行限制和檢疫隔離要求，將有助旅客恢復來港和經香港出行，並期望未來數個月接載更來旅客往返更多目的地，因此是時候重建團隊。又指過去兩年經營十分艱難，前年10月要求大批員工離職並非是容易的決定，公司仍樂意與員工保持聯絡。但有前員工篤爆，國泰正重聘舊員工，卻要由低做起，批評是假好心。

多名國泰現職或前員工向東網報料，斥國泰邀請舊人回巢做法是「在傷口灑鹽」，前員工指出被裁前任職機艙事務長，再聘請她返國泰竟「由低做起」任機艙服務員，她稱不介意領1.2萬港元的機艙服務員薪金從事機艙事務長，但實在無法忍受被安排任機艙服務員，批評國泰根本沒有心聘用舊人；有任職8年的員工亦大鬧國泰大幅度聘用新人，但卻無意調整現有員工薪金，早前已被減3成人工，每月薪金只有1.1萬港元，更道出現時從業員因應閉環管理的苦況，包括返港後要在機場待2至3小時等候檢測結果，以及隔離3日及限制7日內不能自由進出很多地方等，批評公司沒有體恤員工。

國泰回覆表示，因應政府最近調整旅遊限制及檢疫安排，正積極恢復營運更多航班往返更多目的地。由於招聘及培訓需時，並有檢視及籌劃未來18至24個月期間的人力資源需要，為香港及全球航空業預期復甦做好準備。國泰已開始聯絡於2020年因集團重組而離職的機艙服務員，當時已表示在合適時機會考慮重新聘用，而他們亦表明樂意接收有關通知。國泰又指，一直嚴格遵守政府的防疫規定。按政府規定，客機機組人員回港後須於指定檢疫酒店自我隔離3日，直至取得抵港後第3天進行的聚合酶連鎖反應核酸檢測的陰性結果。