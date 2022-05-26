元朗屯門半小時內兩人墮樓 一當場不治一清醒送院

半小時內元朗及屯門分別有人墮樓。今晨(26日)9時30分，警方接報指一名男子受傷倒臥於元朗俊賢坊18號後巷位置，救護車到場將仍然清醒事主送院救治，警方經調查後相信男子從上址一單位墮下，案件暫列發現受傷人，其墮樓原因有待調查。

及至9時55分，屯門建生邨亦有人墮樓。樂生樓突然傳出一聲巨響，保安員查看發現一名男子頭爆肢折倒臥血泊中，慌忙報警求助。到場救護員經檢驗後證實男子當場不治，警員登樓調查，初步證實死者姓黃(48歲)，由大廈一走廊墮下，正聯絡其家屬了解事件原因，死者死因有待剖屍確定。

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