機場三跑及11 SKIES商廈　年內建成　料2035年客運量增至1.2億

新世界發展旗下一站式零售餐飲娛樂商業項目11 SKIES今年起陸續啟用。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛今日(26日)在機場航天城高峰論壇致詞時表示，11 SKIES會成為大灣區旅客來港的第一站，成為香港經貿對準大灣區的「橋頭堡」，對開拓香港經濟新引擎有關鍵作用。他提到，疫情前本港機場一年接待超過7,000萬人次旅客，反映香港受旅客歡迎，預計只要恢復通關，航天城和11 SKIES將吸引更多旅客到港，11 SKIES將成為香港疫後經濟再起飛的新動力。

機管局行政總裁林天福在同一場合致詞時表示，疫情下雖然機場客運量下跌，但貨運量有所上升。而機場三跑道亦於上年完工，上月完成試飛，相信今年啟用後並配合通關，可以令客運量逐步改善，而在航天城啟用後，可成功打造全新的機場城市，機管局預期未來多方發展下，於2035年機場的客運量將會升至1.2億，貨運量亦會達到1000萬噸。

運輸及房屋局局長陳帆以視像致詞時稱，政府一直致力推動香港航空業發展，航天城的啟用是發展機場城市的核心，相信配合機場三跑道啟用及亞博館二期發展，必定能加強香港國際航空樞紐的地位，期待航天城商廈項目於今年年中啟用。