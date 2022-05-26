職業教育存偏見　議員促檢討政策避　免人才斷層

行行出狀元，唔單止傳統的升學選擇，職業教育亦是社會關注重點。立法會大會今日（26日）續議由議員林振昇提出的「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」議案。有議員批評政府對職業教育宣傳力度低，社會對技術性工種亦存在偏見，建議檢討教育政策，令人才輸向各個行業。議案最終經多名議員的修正案下獲得通過。

林振昇指鑑於本港出現嚴重人力資源錯配，促請政府全面檢討現行教育政策，以加強職業教育發展、提高應用學習科目的認受性，並檢討學徒訓練的制度，為香港培養多元化人才、傳承技術技能，從而實現本港產業多元發展、創造更多優質的就業機會，並增強本港競爭力，以促進社會向上流動。

勞工界議員梁子穎指社會仍認為「讀好書才能搵好工」，學術以外成績並非正統。他指學生應配合個人興趣及專長，達致愉快教育，否則換來的只有壓力。議員林素蔚亦指近期爆紅的「街市肉類分割員」在網上引來兩極意見，亦有批評聲音指技術性工種為不得體及無文化。她強調指職業無分貴賤，但過去從欠缺護理人員一事，已反映政府未有重視技術性人才，從而需從內地輸入護理員，實屬本末倒置。

議員周小松表示職業教育出現偏差，令人力資源錯配，交通運輸業有斷層情況，缺乏年輕人入行。此外，副學士課程令很多學生「高不成低不就」，認受性亦相對較低。他又指多個教育機構亦沒有協調，缺乏整體長遠視野，出現「有工無人返，有人無工返」的現象。他建議政府推動大企業及工會走進校園，解說職業教育的出路，增加其認受性。教育局局長楊潤雄回應指會加強在中學推廣職業教育，令他們認清目標並選擇，應用學習科目能豐富學生的視野，對升學及就業均帶有正面作用。