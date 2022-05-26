全禁電子煙後　陳肇始預告擴大禁煙區兼限傳統煙味道

根據去年政府統計處，本港15歲以上人口的每日吸煙率為9.5％，約58萬人；較2019年的10.2%為低。食物及衞生局局長陳肇始表示，強調政府會繼續盡力執法，並會全面檢視本港的控煙政策，預告未來更多加辣措施出爐。

陳肇始表示，政府為了繼續減少吸煙對大眾的危害；紓緩對公營醫院的醫療壓力，政府將多管齊下，全面檢討現時的控煙政策，包括研究擴大禁止室外吸煙的範圍，如於公共交通等候區禁煙；並會研究禁止在成煙添加味道等，如薄荷味及水果味，以降低煙草的吸引；以及考慮提高買煙的合法年齡，以期在2025年將吸煙率降至7.8%。她又進一步表示有感二手煙禍害，故未來將禁煙區主要考慮擴展至巴士站。此外，她又指下月將推廣「6月戒煙月」，運輸署亦會配合，向職業司機發放戒煙資訊；未來亦會增加香港戒煙點，以增大煙民的誘因。

不過，雖然傳統煙吸食有所下降，但吸食電子煙的煙民卻由2019年升至去年的0.3%，約1萬7千5百人。香港衞生署署長林文健表示自本港於4月30日全面禁止電子煙和加熱煙後，曾於本月4日及24日，與政府執法部門，巡查旺角及元朗等地方，行動中共拘捕7人涉違反條例，又檢獲約100部電子煙；6千部煙蛋。