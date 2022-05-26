兩女子獨返寓所遭尾隨行劫　涉案無業漢東涌落網

警方偵破本周兩宗同類行劫案，在東涌拘捕一名報稱無業的50歲男子。案發於本周二(24日)晚上10時許，一名50歲本地女子獨自返回北角英皇道新都城大廈寓所時，被一名男子尾隨進入升降機，事主步出時被男子從後扯頭髮，並以一塊沾有懷疑天拿水的布掩面，賊人搶走其手袋後逃去無蹤。

第二宗案件則於昨晨(25日)10時許發生，67歲女事主買餸後返回鰂魚涌英皇道海景樓寓所，同樣被人尾隨入升降機，繼而搶走手袋。兩名事主一共損失值15,000港元財物，包括現金、八達通及電話等。警方東區警區重案組懷疑兩案由同一名賊人所為，遂將案件合併調查，並翻看大量閉路電視，成功鎖定疑犯身份。

及至昨晚7時許，警方在東涌追查目標男子下落，他其後於富東邨現身，警員隨即上前，以涉嫌「行劫」將該名50歲姓李報稱無業男子拘捕扣查，初步相信他單獨行事，與案中事主並不相識。警方同時起回部分失物。東區警區刑事總督察張恒暉強調，警方將全力追查一切「搵快錢」罪案，將罪犯繩之於法，呼籲市民晚上單獨回家時要加倍警覺。