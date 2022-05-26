新冠猴痘夾擊　社交措施夏季勢難放寬　衞生署：視乎疫情發展

新冠疫情未平，歐美多國再爆出死亡率高達一成的猴痘病毒，更隨時攻入香港，形成另一新疫症威脅。坊間傳言，政府擬在夏季進一步放寬社交距離措施，衞生署署長林文健今日(26日)於記者會表示，當局會視乎疫情發展，又以非洲為例，指當地即使天氣嚴熱，但疫情仍肆虐，呼籲市民切勿仍要提高警覺。另一方面，他又補充指過去一星期，每日確診宗數介乎200至300宗，署方5月重啟個案追踪後，至少發現10個感染群組，並作出快速應對，以減低社區傳播風險。

對於歐美多國接連出現猴痘病毒感染個案，林文健表示署方十分關注事件，除了正接洽藥廠，查詢是否有疫苗及藥物可購買外，又已發信全港醫生，呼籲如有個案發現，必須呈報。

不過，他又呼籲市民不用過分擔心，因有數據指，本港的天花疫苗對猴痘的預防度達8成；又指過去感染猴痘的人多數涉及年輕男士，大部分患者曾有男男性接觸，有機會是經密切接觸而傳播的病毒。