職埸壓力無處不在　組織設導向計劃助打工仔紓解

打工仔普遍工時長，職埸壓力無處不在，為了解及尋找方法改善職埸人士精神健康狀況，香港心理衞生會與本地院校合作，設計具機構及個人導向的「職埸精神健康介入計劃」，研究團隊於上年5月至今年4月間，調查456位參加者，發現計劃不只有助即時改善職埸者精神健康，更有延續作用，結果顯示參加者對精神健康問題的正確認知增加6%、尋求協助意欲及減少污名化，更分別增加8%和7%。

參加者進入計劃後獲隨機分配至「介入組」及「對照組」，調查發現在參加者精神健康方面，介入組在參加培訓課程後，壓力平均指數為6.7，比對照組的7.5明顯較低；至於工作上的成就感，介入組為28.2，同比對照組的27.7為高。研究又發現，在完成介入3個月後，近60%受訪者表示成效均沒有減少，其中3項更有持續明顯的升幅，包括尋求協助的意欲、減少污名化及更願意接觸有精神健康問題人士。

香港心理衞生會助理總幹事黃敏信先生表示，精神健康友善的工作環境能提升員工對工作的投入感及整體士氣，從而提升生產力，建議企業訂立「精神健康工作間政策」，包括在重要決策時加入員工參與、鼓勵職場康體文化、設立彈性上班時間等，更可為員工提供免費心理輔導服務、精神健康工作坊等支援服務計劃。