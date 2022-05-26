西灣河開槍案2男生涉企圖搶槍　今審結8.29裁決

2019年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶槍、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫之案件，案件今日（26日）在區域法院作結案陳詞。辯方陳詞時，質疑警員所行使的武力是否合理和必須，並指開槍警員當日以交通警身份執勤，他亦承認「從未做過真正嘅打暴動」，辯方認為他當時驚惶失措，質疑他會否因經驗不足、過分敏感，而將被告撥開佩槍的行為視為搶槍。法官聽畢陳詞後，將案押後8月29日裁決。

本案2被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵。控罪指，2被告於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。控方今天陳詞時，指法庭考慮案中開槍警員是否使用合理武力時，應根據《警隊條例》及《公安條例》。辯方在書面陳詞中亦提到《警察通例》的指引，但因受公眾利益特權所限，法庭早前已裁定與案無關，因此控方認為辯方於現階段重提指引並不適合。控方續指，開槍警員作供時，除了提到白衣男子的威脅外，亦提到當時整個氣氛，指周遭有人手持武器、虎視眈眈。控方又指2名被告均沒有作供，故無證據支持自衞或保衞他人的抗辯理由，又指現場片段中，在開槍警員拔出佩槍前，2被告已經開始向警員步步進逼。

辯方陳詞時，則提到開槍警員在作供時，曾稱唯一危險是白衣男子，所以只能專注在白衣男子身上。辯方亦爭議控方所指，首被告周柏均在警員開槍前曾揚起手的說法。辯方指周接近警員後，手部只有2次動作，首先是嘗試撥開警員舉起的佩槍，第2次是他被槍傷後，以雙手抱住自己身體。辯方又指，當審視警員應該行使的武力程度時，《警察通例》卻受控方引用公眾利益特權而不能引用，如同「蒙埋雙眼打擂台」。次被告胡子鍵的代表大律師則提到「保衞他人」一說，指雖然胡沒有作供，但他在警誡下曾提到他想搶回白衣男子，這已經透露了胡當時出發點是想保護他人，亦無意搶走警員佩槍。

案件編號：DCCC 475/2020