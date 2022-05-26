懲教署職員涉偷拍裙底受審　2周後裁決　

一名懲教署男職員被指在去年8月，於中環環球大廈附近一部扶手電梯上偷拍女子裙底，因而被控作出有違公德的行為罪。案件今早（26日）在東區裁判法院審訊。暫委裁判官何慧嫻在聽取女事主及一名市民作供後，裁定案件表面證供成立，而被告則選擇不作供亦不傳召人。裁判官因此在聽取結案陳詞後，決定押後至6月9日裁決，期間被告獲准繼續保釋。

23歲被告許全有，被控於2021年8月30日在中環環球大廈外扶手電梯拍攝女子X裙底。今天女事主X於屏風後作供，表示當日她約了客戶會面，坐地鐵到中環站後經A出口乘扶手電梯上天橋。乘電梯期間她聽到身後有男聲講「你影夠未呀？我望咗你好耐啦」，轉身看到一名黑衫男捉住一名啡衫男。X及上述2名男子到達天橋後，X隨即到附近商場找保安，由保安報警。其後X因有要事，留下聯絡資料便離開。

控方另一名證人潘先生則表示，當日下午他在案發地點附近地盤收工，路經中環站A出口，留意到被告站在A出口，面向扶手電梯周圍望。他上扶手電梯到達天橋，轉身再望向被告，發現被告尾隨一女子上扶手電梯，他看見被告用銀包遮蓋手機屏幕，伸手向前以後置鏡頭偷拍裙底。被告其後再返回地面，遂跟隨被告作觀察。被告其後跟隨另一名女子，即事主X，乘搭扶手電梯，再以相同手法進行偷拍。他便立刻上前捉住被告，問被告「你做緊啲乜嘢」。其後被告掙脫並向天橋逃跑。潘在天橋上截停被告，右手攬住被告，向被告詢問「你係咪影裙底」，被告回應「無，我影下啲女啫」及「畀次機會呀，我重有屋企人要養，唔衰得」其後保安便到場。他今天在庭上認出，被告就是他當時捉住的男子。

案件編號：ESCC 473/2022