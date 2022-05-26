小學叩門家長需打三針惹反感　變相「谷針」

小一派位結果將於下月1至2日公布，不少家長已為子女叩門作準備，疫情期間不少學校均推出嚴格防疫規限，其中屬中西區小學校網的聖公會聖彼得小學日前公布的防疫規限中，指陪同面試的家長需符合「疫苗通行證」規定，即接種三劑疫苗或出示有關醫生證明，否則不能進入學校，亦不獲另作面試安排。有家長對校方未有提供線上面試的安排感到反感，認為做法變相「谷針」。

聖公會聖彼得小學日前於學校網站上公布面試當日防疫安排，其中表示為減少人流，每名考生只可由一位家長陪同，考生及家長均須佩戴口罩，而進入學校之家長須符合「疫苗通行證」規定。而考生到校前須在家完成快速抗原測試並獲陰性結果，並在到校時提交健康申報表。另亦表明如考生及家長未能符合上述要求，則不能進入學校，校方亦不會另作面試安排。有家長質疑家長是否有必要實體面試，擔心因無法滿足防疫規定而使小朋友錯失入學機會。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，如校方能提供線上面試機會更為理想，亦可反映校方尊重不同人士是否接種疫苗的抉擇，但相信家長是否完全符合「疫苗通行證」規定並不影響學生入學機會，而校方亦可就此作聲明，解釋其收生準則，以釋除家長疑慮。