廉署起訴2名水泉澳邨保安主管　涉向下屬索款受賄

廉政公署今日(26日)落案起訴兩名公共屋邨保安主管，控告他們涉嫌向一名警衛員下屬索取及收受賄款最少共1.6萬港元，以協助對方署任及擢升為助理保安主管，二人獲准保釋，下周一(30日)沙田裁判法院答辯。

被告分別是71歲的林國光，為香港警衛有限公司(香港警衛)前主管，被控兩項代理人接受利益罪名；53歲的陸蓓雪，香港警衛主管，被控兩項代理人索取利益罪名。案情指，林於2017年4月至2020年12月期間任職香港警衛主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨，由3名助理主管協助他管理約40名警衛員。若有助理主管缺勤，林可酌情指派警衛員署任該職位，而署任者可享有署任津貼。林的兩項控罪，指他涉嫌無合法權限或合理辯解，於2019年4月及2020年初，從一名警衛員接受兩筆各3,000港元的賄款，作為協助對方署任助理主管的誘因或報酬。

陸於2020年11月為該邨的助理主管。上述警衛員相信林在2020年12月中退休後，陸會接任其職位，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。陸被控兩項罪名，指她涉嫌無合法權限或合理辯解，於2020年11月向上述警衛員索取一筆5,000至8,000港元的賄款，以及另一筆最少5,000港元賄款，作為協助對方晉升為助理主管的誘因或報酬。廉署就有關調查，早前已於另一案件起訴上述警衛員行賄罪名。