將軍澳地盤塌2米高平台　燒焊工人慘被砸斃

將軍澳發生致命工業意外。今日(26日)下午近3時，至善街一個建築地盤，內裏一個約2米高的升降機支架平台突然倒塌，一名姓莊(48歲)工人猝不及防，走避不及下慘被支架平台壓中頭部受傷。消防員趕至救出昏迷的傷者，救護員即場替其急救，再由救護車送院搶救，惜告傷重不治，死因有待驗屍後確定。警方經初步調查後，把案件列作工業意外。勞工處表示，處方接報後已即時派員到場，並正就意外原因展開調查。

據悉，姓莊死者為燒焊工人，在該地盤工作約一年，出事前事主在升降機支架平台下，進行燒焊切割鐵枝，詎料平台突然倒塌，莊躲避不及遭砸斃。莊已婚，與妻子育有兩名均未成年子女，其中一人正在台灣讀書。妻子已接獲通知，並趕往醫院了解。

工業傷亡權益會對事故感悲痛，職員已趕赴醫院接觸到家屬，將提供適切支援及協助。這是繼4月18日發生於啟德SOGO地盤的女工高處墮斃事故後，短短一個月內再有致命意外，情況嚴重！勞工處應徹查是次意外，如發現有人違反安全條例，必須檢控。該會亦要求承建商檢討施工程序，正視意外頻生的成因，盡最大努力保障工人性命安全。有關建築公司應向死者家屬交代意外經過，並盡力協助善後。