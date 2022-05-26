增3副司長政助等員工開支涉4234萬　兩新局需3329萬

政府架構重組方案趕在6月中在立法會通過決議案，並取得財務委委會通過約9500萬港元的撥款申請。人事編制小組委員會明日(27日)審議有關開位的建議，涉及13名政治委任官員及57名公務員，政府文件指新增3名副司長亦各設政治助理及3名首長級公務員職位，同時開設21個非首長級公務員職位，員工開支涉及逾4234萬港元，而2個新增政策局涉員工開支3329萬港元。

政府提交人事編制小組委員會的文件，建議開設3個副司長及2個新政策局局長職位，分別是文化體育及旅遊局和房屋局局長，同時開設2個副局長職位。為加強人手支援政務司司長及財政司司長，建議開設2個首長級薪級第3點)和1個首席政府律師職位；開設5個首長級薪級第2點，作為3名副司長及兩新增局長的政務助理，並重新分配現時10個決策局的政策職責；以及對受重組工作影響的決策局或辦公室的首長級公務員編制作出相應改動。

因應重組政府總部架構熷加13個政治委任官員及57個公務員職位，當中包括8個首長級職位及49個非首長級職位。在財政影響方面，開設3個副司長職位、3個首長級公務員職位、為3名副司長各提供1名政治助理及開設21個非首長級公務員職位，員工開支為4234.1萬港元。為加強支援3司長辦公室，包括為律政司司長提供政治助理、開設3個首長級公務員職位及12個非首長級公務員職位，員工開支涉及1962.6萬港元。

至於新增2個政策局，建議開設2名局長、2個副局長職位、2個首長級公務員職位、2名政治助理及開設16個非首長級公務員職位，員工開支涉及3243.7萬港元至3329.3萬港元。文件指司局新增職位涉及9440.4萬港元至9526.1萬港元。按提交人事編制小組委員會文件的慣常方法，包括工資和員工成本在內的每年平均員工開支總額(如適用)約為每年1.2億港元。