小一派位結果下周三至四公布　整體滿意率達88.8%

教育局今日(26日)提醒家長，2022年度小一統一派位結果將於下周三至四(6月1日至2日)透過郵遞方式通知家長。本年度共有22,898名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人，滿意率達77.9%，較去年的77%多出一個百分點，創11年新高。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為88.8%。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，是不受學校網限制的，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下9成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網/選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,511人，獲派乙部學額的佔20,387人。

如派遞時無人收件或有關大廈過去14天內曾有新冠確診檢測個案，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在下周五(6月3日)仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該號碼接收派位結果，他們亦會透過電話短訊得知派位結果。

因應新冠疫情為減少家長聚集，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字，編配學生家長在6月7日或6月8日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月9日上午9時至中午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。