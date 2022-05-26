詹培忠父子涉上市買殼秘密協議遭控詐騙　6.16轉區院再訊

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於去年被廉署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，與一名男商人串謀欺詐聯交所及該公司。另有一名無業女子亦懷疑涉案。4人分別被控串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，今天（26日）分2案在沙田裁判法院再訊。4被告暫時毋須答辯，控方指本案將會在區域法院審理，屆時2案會合併處理。詹培忠透過代表律師表示，會在區院申請終止聆訊。裁判官現把本案押後至6月16日在區院提訊，期間4人續准保釋。

首案3名被告依次為詹培忠（75歲、董事）、詹劍崙（52歲、商人）及王蓓麗（65歲、無業）。次案被告則為馬鐘鴻（48歲、商人）。詹培忠的代表律師今指，其當事人已另聘資深大律師，將在區院作2項申請，包括終止聆訊，及將牽涉王蓓麗的控罪分割，指王的控罪與詹培忠完全無關。詹劍崙代表律師則透露，詹培忠所聘的資深大律師上周去信控方，律師認為詹劍崙有權知道控方與詹培忠之間的溝通內容，並申請押後轉介程序，直至他們獲悉內容。控方則稱仍在考慮是否披露，又認為披露與否與轉介程序無關。裁判官接納控方說法，強調控方有權選擇審訊法庭的級別，而披露資料的議題，可以留待區院處理，故拒絕詹劍崙的申請。

詹氏父子被控2項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，在香港連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東、及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。馬鐘鴻則涉及以上全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。

案件編號：STCC 3376,3381/2021