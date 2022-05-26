增4宗輸入病例　港女乘金巴入境　列二度感染個案

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(26日)公布，當地過去一日新增4宗染疫個案，4名分別由台灣、泰國、美國、香港入境的澳門居民，病毒核酸檢測發現染疫，其中兩人判定無症狀輸入病例；一人被被列為二度感染個案。餘下一名自美國入境的患者，在酒店檢疫時證中招，當局判定為確診個案，是澳門第83宗境外輸入確診病例。

無症狀感染個案方面，首名患者是由台灣入境的21歲男性，已接種3劑疫苗。他在前日(24日)由台灣乘坐JX203航班入境，持有採樣日後24小時內無染疫證明，惟入境檢測結果為不確定遂送往隔離治療，至昨日(25日)覆查確診。第2名患者則是由泰國經新加坡入境的48歲女性，共接種兩劑疫苗，否認既往感染史，前日在泰國乘坐SQ713航班到新加坡，昨日由新加坡乘TR904號航班入境。

確診個案方面，該名26歲男患者由美國經新加坡入境，已接種兩劑疫苗，本月21日由美國洛杉磯乘坐SQ037號航班到新加坡，23日同樣乘坐TR904號航班入境，獲安排至金寶來酒店作醫學觀察；至昨日出現頭暈、頭痛、喉嚨不適等並證實確診。至於二度感染個案方面，一名已打3針疫苗的27歲女性香港居民，昨日由香港乘金巴入境澳門，她曾於今年2月確診。