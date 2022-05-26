理大研便攜式新冠抗體檢測儀　僅10元成本6分鐘有結果

本港新冠肺炎疫情持續，理大應用物理學系團隊研發出超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，利用有機電化學晶體管技術(OECT)，檢測出人體內是否存有新冠病毒抗體。OECT檢測不但少於6分鐘完成，每次檢測成本亦只為10港元，透過配合手機應用程式，約6分鐘可測出體內的抗體水平。相較快速測試以及酶聯免疫法(ELISA)測試抗體檢測，更快捷方便及節省成本。

理大應用物理學系教授嚴鋒表示，現時抗體檢測主要都在實驗室使用大型檢測儀器，除了只能以血清樣本進行，等待報告所需時間要2天，而且成本上由500至2,000港元不等。新研發的新冠病毒抗體檢測儀運用有機電化學晶體管技術，測試接種疫苗後或感染病毒後的抗體水平。檢測儀的靈敏度較市面的快測抗體設備為高，使用者需以藍牙將檢測儀與手機應用程式連接，將唾液或血清樣本放在測試區，5分鐘後滴入電解質，再以手機應用程式啟動檢測，約20秒後，便會顯示樣本抗體水平，整個檢測過程需時約6分鐘，成本約為10港元。

理大醫療科技及資訊學系副教授羅嘉慧說，大眾在後疫情時代比較關心自身抗體水平，裝置特別之處就是自己也可以容易進行測試，但仍然需要一些時間去研究如何讓裝置可以在社會普及化。