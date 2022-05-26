新一輪「賞你住」反應熱烈 78%參與酒店已滿額

香港旅遊發展局推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，包括共2萬個酒店住宿名額的「賞你住」計劃，已於本周二(24日)接受市民預訂。香港旅遊發展局企業事務總經理梁美寶今(26日)透露，首階段「賞你住」計劃的99間酒店中，有78間已經滿額，只剩21間，「可能今晚都爆埋」，並補充稍後會有次階段計劃，籲市民續保留消費收據。

此外，本港防疫措施放寬已有1個月，市民除了出外「飲飽食醉」，其實亦可以參與本地文藝活動，旅發局今宣布推出「藝聚香港」，支持國際藝術展等盛事在港舉行，包括與巴塞爾藝術展(Art Basel)合作，舉辦線上導賞外，並邀請本地藝術家在香港電車的車身展示藝術創作，將藝術帶進香港大街小巷。

藝術不離生活，旅發局亦設立互動資訊地圖，帶領用戶到中環、深水埗及西九龍三個「大城小區」探索逾20個藝術熱點，介紹景點的小故事，更可以配合擴增實境(AR)技術，構建虛擬化身「打卡」，拍攝創意照片。西九龍文化區藝術展亭下月更首版辦社區文化藝術展覽「西油記」，邀請超過650名中小大學生，展出250份西九龍為題的藝術作品，包括12分由教大文化與創意藝術學系學生創作的重點展品。梁美寶透露，當局將舉辦線上藝術導賞團，邀請過千海內外媒體等參與，虛擬帶領參與者，遊覽M+博物館、香港故宮博物館，以及其他地道藝術文化景點。