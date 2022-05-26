今增251確診　輸入病例佔36宗　多1宗BA.2.12.1本地個案

本港新冠肺炎疫情未平。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(26日)新增251宗確診，其中36宗輸入病例。第5波至今累計個案共1,198,707宗。

新增1宗Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，屬本地感染，涉及1名女子。另多2名確診患者離世，累計9,161宗死亡個案。九龍塘國際英文幼稚園再新增2宗個案，累計9宗個案，涉及8名學生及1名教師。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，下周二(31日)起擴展特別探訪安排，包括容許每周探訪1至2次，但不得換人。

輸入個案中，有23宗在機場發現；另外12宗在檢疫酒店中發現，均是在抵港第3至13天期間確診，分別來自美國、新加坡、泰國、台灣、英國等地。其中有1宗第8天才確診的個案，當局懷疑是殘餘病毒二度感染(復陽)個案，涉及1名已打3針的23歲男子，本身一直無病徵，於5月13日由新加坡抵港，在檢疫酒店接受檢疫後，打算離開酒店前往內地，但做檢測時發現確診，不過病毒CT值很高；之後在同日下午再做測時，結果已無病毒，並前往內地。