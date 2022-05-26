20宗學校呈報確診　九龍塘國際英文幼稚園再多2人中招

本港第5波疫情未止，連日來有多間學校呈報確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(26日)再多20間學校呈報確診個案，涉及13名學生及7名教職員，涉及19間學校；其中此前爆疫的九龍塘國際英文幼稚園，今再多2人中招；該群組累計9宗個案，包括8名學生及一名教師。

今日呈報的確診個案，17宗經快測確診，及3宗核酸確診，採樣日期分別為3宗5月24日、11宗5月25日，及6宗為今日。分別來自3間幼稚園3名學生及1名教職工，8間小學7個學生及1名教職員工，7間中學的3個學生及4名教職職員，以及一間特殊學校的一名員工。

而國際英文幼稚園新增的2宗個案，包括一宗是第3班出現的個案，患者於5月24日最後一天上學，當日快測無確診，至昨日(25日)發病，下午經快測確診，其家人無確診，該班27名學生及5名教職員今早快測全無確診。另外一宗病例則涉及先前第一個群組的班房上午班的學生，該班現時已停課，該名學生最後上課日為上周五(20日)，已打2針，5月22日發病及昨日快測確診，其媽媽及工人都確診。