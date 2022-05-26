太古城麥當勞再多一人確診　99歲老婦住廈圍封揭染疫

中環九如坊蘭桂坊酒店先後有不同房間住客確診Omicron BA.2.12.1變種病毒，有患者曾到訪太古城三期麥當勞，導致多名食客受感染。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生今日(26日)表示，再多一名99歲婆婆染疫，屬本地感染，其同住工人亦於5月23日快測確診，但二人均無去過太古城麥當勞，經查發現同住大廈一名確診個案曾到上址，病毒基因排序一樣，該群組累計11人中招。

中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上曾到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段數名食客，引發太古城麥當勞群組。而今日呈報的99歲婆婆在麗晶花園6座居住，因5月19日圍封強檢時發現確診，她本身病徵輕微，已打1針，目前正在康復中，兩日前的快測沒發現病毒。而她與同一其大廈另一單位、早前染疫並到過麥當勞76歲女士的基因排序相同。

截至5月25日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名33個月大男嬰、其母親及家傭、一名居南豐新邨9座66歲婦人，另涉一名39歲男警，當中至少9人染Omicron BA.2.12.1變種病毒。