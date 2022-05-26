內港多船起火涉電器故障　受災港籍漁船須向香港申支援

澳門內港上月發生火燒連環船，事隔1個月，澳門海事及水務局局長黃穗文今日(26日)表示，過去一段時間與船東進行聽證，了解事發時船上情況，目前初步結論是有電器故障失火導致，加上當時幾艘船都是靜態，期間沒有進行拜神等儀式，相信屬意外機會大，而非人為引致。

對於肇事船東反映維修費用高昂，被問到當局有否支援措施時，黃穗文表示，漁業發展及援助基金可向船東貸款，建議有需要人士可向基金提出申請，但強調只是針對澳門籍漁船，而是次受損船隻中只有1艘屬澳門籍，其他香港籍漁船建議可向當地相關部門作申請。

黃穗文又稱，當局計劃下周排查內港所有漁船，檢查有否危險品需要移除，以及與船東商討安全措施，而失事漁船現時正放置於海事局青洲塘船隊基地，待船東清理船上雜物及計劃下一步工作，據了解，相關船東已聯繫內地船廠，適時會將漁船拖回維修。她續指，未來亦會針對內港漁船加強管理措施，包括考慮更改現時的綁纜方式，由現時的連環船改為一組組，又稱會參照珠海洪灣漁港的做法，包括禁止石油氣等危險品上船，以及漁船無人留守時需斷電等。