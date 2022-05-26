小路出大路拒讓線　肝病權威黎青龍不小心駕駛罪成罰2000元

身兼世界肝病權威專家、香港大學榮休教授黎青龍，涉去年5月在港島區某路段涉嫌不小心駕駛，被告早前否認控罪。案件經審訊後，今日(26日)在東區裁判法院裁決及判刑。暫委裁判官朱文瀚指本案關鍵在於被告與事主的車輛相距約10米仍然駛出，沒有小心謹慎、專注及留意行車動態，屬於不小心駕駛，因此裁定罪成，並判處罰款2,000港元。

72歲被告黎青龍，傳票控罪指他於2021年5月31日上午9時52分於白筆山道(西行)與紅山道交界，在道路上不小心駕駛。裁判官指，因事主作供時對於車速和雙方車輛的距離，有不同的版本，因此其證供是不可信及不可靠。但證物行車記錄儀顯示，被告的車輛是由小路出大路，道路設有讓路線。事主的車輛在道路上是有優先權，而被告的車輛應該在讓線前停下，但他沒有這樣做，而是慢慢駛出，因此屬不小心駕駛。辯方求情指被告持有駕照已有一段長時間，過往記錄良好，且案發時車速慢，希望法庭以罰款處理。

有「神童」之稱的黎青龍，是香港大學醫學院內科及肝臟科前任講座教授，亦是世界肝病權威專家。其父親曾任職行政主任，長姊是教育署前署長黎青萍。他早於9歲時考入拔萃男書院，16歲入讀港大醫學系，是內外全科醫學士，並於21歲畢業及開始行醫。

案件編號：ESS 41115/2021