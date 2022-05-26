睫毛變眼毛　小學生普通話試合格率跌17%　月底交考評局舉辦

本港日益重視普通話水平，GAPSK中小學普通話水平考試將在本月起由考試及評核局舉辦，將考核聽、說、讀、寫，完成考試後可獲發由北京大學及GAPSK考試委員會簽發的成績證書。因應疫情，考生須在應考前展示當日快速抗原測試的紀錄等，如確診或發燒者，就不能進入考場，下次再考。

GAPSK 考試早於2006年已於香港舉辦，今年首次與考評局合作進行，最早在5月29日有綜合考試，讓300名考生於考評局辦事處進行考試，而一般每年會於2月、5月、8月及11月舉行考試，考試費為580港元。GAPSK考試委員會項目主管李照娥指，除了考核聽力、說話、朗讀及拼寫的綜合考試外，還有只考核朗讀及說話的口語考試，費用為430港元。

GAPSK 首席學術顧問張丹分享過去3個學年的考試，參與考試的小學生及初中生的口試及筆試成績平均趨勢亦有下跌，其中小學生的筆試平均達50分的趨勢更下跌了17%。至於中小學生常犯的筆試錯誤，包括詞語規範及語法，例如直接將廣東話的字彙翻成普通話字彙，「自行車」寫成「單車」、「冷」寫成「凍」、「睫毛」寫成「眼毛」。張認為與學生普通話基礎薄弱、學習不連貫有關。李補充指，例如部分幼稚園比較強調幼兒學習普通話，但有些幼稚園則沒有，致升小後程度不一，亦難以衍接。