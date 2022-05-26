菲傭因假期外出問題打僱主11歲女兒　虐兒罪成判緩刑

34歲菲律賓籍家庭傭工被指遭僱主11歲女兒搶去手機後，飛腳踢對方腳跟至膝頭5至6次，以及將對方推落地至撼傷頭部。該外傭否認一項虐兒罪受審，今（26日）在九龍城裁判法院被判罪成。辯方求情指案發日是星期天，被告工作至下午後打算外出享受假期時，被事主要求等到其母親回家後再議，及後2人爭執期間，被告因一時衝動犯案。裁判官聽取求情後，指出事主傷勢不是非常嚴重，判處被告監禁1個月，但准緩刑2年。

被告Padrinao, Manilyn Medina（34歲）被控於2020年10月4日，在將軍澳某私人屋苑的單位內，身為負有管養、看管或照顧兒童責任的人，而故意襲擊11歲女童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。裁判官裁決時指，接納X的證供，認為她作供可靠，盤問下沒有動搖，裁定當日事件如她所述，2人就被告可否外出一事爭論時，X搶去被告的手機，令被告不快。及後被告分別在走廊及主人房，用腳踏及推倒的方式襲擊X。雖然辯方爭議X與被告有嫌隙，才誣陷被告，但是X指出2人關係向來和睦。最終裁判官裁定被告的虐兒罪成。

辯方求情指，被告是單親母親，兒子在家鄉由她母親代為照料，被告則來港工作並賺錢支持家人的生活開支。案發時，被告已經替事主一家工作滿1年，據事主的母親評價，被告工作表現尚可。被告犯案出於一時衝動，事後感到後悔及有歉意，現在失去工作，需要依賴庇護所接濟維生。最終裁判官判處被告囚1個月，緩刑2年。

案件編號：KCCC 204/2022