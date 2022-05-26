東鐵綫過海段通車後客量升27%　早上時段每小時載客逾3.3萬

港鐵東鐵綫過海段今月15日通車以來，外界關注該綫全面以9列列車運作或會「逼上加逼」。港府今日(26日)公布港鐵最新數據，該綫通車以來，早上繁忙時間最繁忙路段的每小時乘客量為33,100人次，較通車前約26,000人次升27%，即載客率為73%。根據初步觀察，荃灣綫早上最繁忙路段的乘客量下降超過20%；同一時段，觀塘綫客量亦下降約10%。

港府指，東鐵綫過海段剛通車，乘客的出行模式以至各鐵路線的乘客量或需一段時間才穩定下來。港鐵公司會繼續密切留意乘客出行模式的變化，按實際情況適時調整列車服務，並繼續透過多管齊下的措施疏導人流及提升乘客的乘車體驗。

東鐵綫過海段日前早上繁忙時間，曾有列車於金鐘站發生故障。就事故影響列車服務約半小時，有議員關注，路軌盡頭原本設有「避車側線」，用作暫時停放故障列車。惟事發時該區段正停泊一列預留疏導乘客的「子彈車」，以致故障列車未能盡快駛離，並影響其餘多列列車服務，就此促請港鐵改善情況，包括是否在繁忙時間仍預備空置列車備用。