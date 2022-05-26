周小龍現身機場　被問走佬沒回應　後承認離港赴美

童裝店老闆周小龍與其妻子今午(26日)現身機場，準備離港，沒有回應是否移民及「走佬」。其後他回覆傳媒承認經新加坡轉飛美國，更聲稱先放假，之後尋商機。

周小龍及妻子中午現身機場，當時二人拖着5個大型篋走到登機櫃枱辦理手續，辦理手續後直接前往禁區。有傳媒上前問及準備到哪裏、是否移民「走佬」、會否擔心無法出境、有否擔心國安法制裁、以及是否回港等問題均未有回應，期間周更曾詢問機場職員是否有保安。

其後，周以短訊回覆傳媒提問，他承認今日經新加坡轉飛美國，並指「先放假，跟着去美國英國加拿大找尋商機，一定會返香港。」周在港的童裝零售曾有十多家分店，惟在去年底宣布將撤出香港市場，料今年下半年全面退出本港實體市場。

周本身亦風波不斷，包括旗下多間商店曾設置「香港民主女神像」，更被屯門市廣場的業主指控違反租約並入稟高院原訟庭，要求頒令強制移走該塑像，並就違反租約作出賠償。最後事件達成庭外和解，塑像亦已從分店移走。其荃灣分店因擺放民主女神像及展示反修例標語，去年中被警方國安處上門搜查，未有人被捕。此外，他亦遭團體舉報他散播激進抗爭意識，涉嫌觸犯《港區國安法》。