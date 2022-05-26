2歲童氣促聞氣後去世　法醫指死者已感染肺炎多日

2歲男童疑因氣管收縮，在兒科專科診所求醫並接受聞氣治療後，突然失去呼吸及心跳，同日離世。死因裁判法庭今天（26日）就事件繼續研訊，法醫指死者的直接死因是支氣管肺炎，伴隨胸腔積痰及敗血症。法醫又指死者情況嚴重，相信感染肺炎至少有數天，理應有發燒、咳出膿痰、呼吸困難等不正常病症及線索出現。

死者陳嘉懿，去世時2歲2個月。他於2016年12月16日在觀塘梁蔭基醫生醫務所接受聞氣治療後，然後於同日死亡。負責解剖死者遺體的法醫郭嘉琪作供指，死者的氣道有大量染血的綠色膿痰，胸腔兩邊各有100至200毫升的黃色膿痰，胸膜及附近組織有壞死及發炎，肺部明顯有肺炎硬化情形，有肺水腫以及肺部多處發炎，情況與肺炎脗合。

法醫續指，支氣管肺炎、胸腔積痰及敗血症都是致命的疾病，如果肺部有大量膿痰積聚，會影響死者吸入氧氣，甚至壓住肺部，加劇呼吸衰竭；敗血症顯示血液內有細菌，是最嚴重的細菌感染，代表身體各器官有炎症，可能會引致休克、血壓下降、心臟停頓。化驗結果顯示死者體內有肺炎鏈球菌及金黃葡萄球菌，也有腸病毒及鼻病毒，相信是上呼吸道感染併發細菌造成的肺炎。

案件編號：CCDI-701/2017