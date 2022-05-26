黎智英欺詐案　周達權指不清楚Mark Simon多年不同職銜

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今天（26日）在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達續接受黃偉強的資深大律師盤問。周表示黎的助手Mark Simon約於2000年已出現，但不清楚其不同時期的職銜，指Mark Simon早年乃受聘於蘋果速銷有限公司，後因蘋果速銷停運，再轉到《蘋果日報》處理廣告事務，後逐漸幫黎處理私人事務。

辯方亦向周達權出示一些文件，當中顯示壹傳媒動畫有限公司未被黎從壹傳媒集團買下並私有化前，Mark Simon曾被調到該公司。私有化後他亦曾任職該公司的經理，該公司亦有發薪予他。從文件可見發放的薪酬有高逾27萬港元。其後該動畫公司改名，周曾短暫任該公司董事，後由Mark Simon接任董事及秘書。

辯方指隨着智能手機興起，消費者觀看新聞的習慣有所改變，而《蘋果日報》亦面臨該挑戰，亦因新聞動畫化等的轉型大受歡迎，報業亦朝網上及智能手機市場發展。於壹傳媒動畫被私有化後，壹傳媒集團與該動畫公司訂立業務框架協議，欲於業務上互補來增加收益，協議分別指動畫公司會替壹傳媒集團及其子公司提供動畫服務，而集團則會向該公司提供支援服務，如秘書、行政及人力資源等，而Mark Simon曾代表該動畫公司簽訂協議。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021