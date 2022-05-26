逾8成家長未聞選擇性緘默症　學童錯過治療恐礙成長

小朋友平常好動活潑，但置身陌生環境時表現異常焦慮、默不作聲，可能是患上選擇性緘默症的徵兆。本港首個與該病相關的調查發現，超過8成幼稚園學童家長及超過4成的幼稚園教師，從未聽聞「選緘症」。機構認為，家長、教師忽略學童患病可能性，恐令他們錯過治療機會，長遠增加引發強迫症、抑鬱症等情緒病的風險。

香港選擇性緘默症協會始創人兼會長鄭穎賢表示，選緘症是其中一種焦慮症，患者有正常説話能力，但在特定的情境下突然失常，如不能與他人對話；只用氣聲或非常細聲說話作回應；以點頭或搖頭，面部表情和手勢等代替言語；害羞、依賴和退縮、迴避目光；上課時不敢問可否去廁所，因而撒尿；不參與群體活動等。

是次調查由香港選擇性緘默症協會與香港幼兒教育及服務聯會於去年10月至今年4月期間訪問765人，發現選緘症在香港的認知度與宣傳程度甚低，更指出現時不少學童有潛在「選緘症」特徵。7成受訪的幼稚園教師認為，曾遇過疑似患上選緘症的學童，近1成甚至承認遇過患病學童。惟鄭穎賢指出，由於患病學童日常的表現正常，家長未必能發現問題。她提醒，該病大部分情況不會自行痊愈，學童成長而面對更多有壓力的場合，更可能引發廣場焦慮症，甚至遇上加重因素如親人離世等，會令情況惡化。