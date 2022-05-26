放寬外籍配偶及未成年子女入境　下周一起接受申請

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(26日)表示，將進一步放寬澳居門民外籍配偶和未成年子女入境，由下周一(30日)起接受申請。年滿12歲或以上人士，需要完成接種兩針新冠疫苗滿14天，或接種第2劑疫苗超過7個月則需要接種第3針疫苗。另針對全球關注的猴痘病毒，衛生局表示會關注猴痘病例情況及有否出現變異，已準備監測指引提供予醫療機構及醫生。

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，考慮到澳門居民實際需要和全球疫情風險變化，有意人士需於衛生局的外國人豁免防疫入境限制申請網站提出申請，相關人士入境前須得到衛生局批准，並需出示豁免入境限制批准證明、符合要求的新冠疫苗接種證明、核酸檢測無染疫證明、醫學觀察酒店預約證明等。

猴痘方面，梁亦好指猴痘與天花屬同一類病毒，臨床表現相似，但傳播途徑、致病性與天花相差很遠，猴痘是透過受感染病毒的動物傳人，即人被咬傷、接觸受感染動物血液、分泌物等，人與人之間傳播通過血液、分泌物受感染，屬有限度傳播，目前少有後遺症及大量死亡個案，且沒設特效藥。她建議相關高風險人群，以及與高風險人群有密切接觸、尤其有性行為的人士，需做好預防措施及保持警覺。