漁港文化漸失傳　團體推連串活動　供市民認識漁民生活

曾幾何時香港只是個小漁港，但隨着時間變更，現今已成一個繁華鬧市，上一代漁民的生活對年輕一輩來說更是倍感陌生。有見及此，有團體今日(26日)便決定以「漁港濃情 香港仔」為主題，向大眾介紹香港仔的漁民文化，如本港碩果僅存的「曬家艇」及示範將海產加工製成鹹魚及海味的過程。

曬家艇是以曬鹹魚、魷魚及魚乾為主的躉船。平日所見的馬友鹹魚，原來很多亦是出自曬家艇，透過人手，先將魚去鱗、內臟，之後再將魚身開邊為二，再沖水並過鹽水醃曬。由於過程需經過一夜，故又俗稱「一夜情」。艇主梁太指自己從事這行業已經40年，子女早已出身，並經常叫自己退休。但她笑言自己如果不做，會令許多老顧客失望，因此身體許可的話，仍會繼續做。

香港仔漁業海鮮商會副主席陳志豪表示自己是漁民世家，基於行業息微，自己亦已轉型，由昔日落手落腳親自捕魚，變成現時的海鮮貿易。他坦言由於時間長、工序多，實難以吸引年輕一代入行，水上人的工藝亦漸已失傳，因此盼望各種文化推廣活動，令大眾再次認識自己童年珍貴的漁民回憶。他又指連串導賞團活動、虛擬博物館、社區嘉年華將於明年陸續推出，希望市民多加支持，有關詳情亦可瀏覽相關網頁。