地產代理涉瞞促成租賃交易　 欺詐罪成下月判刑

廉政公署早前落案起訴1名前物業代理，控告她向前僱主隱瞞她促成了1宗物業租賃交易，詐騙而誘使該僱主不向有關交易的租戶收取代理佣金47,800港元。被告今日(26日)在東區裁判法院被裁定1項欺詐罪名成立。裁判官梁嘉琪將案件押後至下月10日判刑，以待索取被告的背景報告，被告暫時還押懲教署看管。

被告為52歲的張輝雄，為中原地產代理有限公司前物業代理。案情透露，被告案發時派駐到黃竹坑香葉道分行工作。被告於2018年7月登入中原資料庫，把田灣1幢工業大廈的物業狀態更新為「可供租賃」，約1個月後，被告接待1名中原地產客人，對方正物色1個位於黃竹坑的出租寫字樓物業。

被告向該客人推介上述田灣物業，稱該物業屬其友人擁有。該客人於2018年9月與業主簽訂租賃合約，以每月租金47,800港元承租該田灣物業。被告其後在中原地產資料庫，把該物業的狀態更新為「不可租賃」，但她並沒有向中原地產匯報該物業交易。她於10月底向該客人表示，毋須向中原地產支付任何代理佣金，因她只是幫助朋友。