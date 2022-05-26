調查指9成商戶不知廚餘佔都市廢物比例　社企促提升環保意識

現時香港每日棄置約3,600公噸廚餘，佔香港堆填區的總廢物量近40%，廚餘中約3分之1

來自工商業。社企「食德好」發起「業界廚餘現況調查」，並與本地院校合作，以葵青區作為調查試點，深入21間葵青區食肆進行訪談，144份有效問卷中，有90%商戶不知廚餘佔都市固體廢物的百分比，逾70%商戶表示從未聽過小蠔灣廚餘廠，反映受訪商戶均對於業界或政府的廚餘政策及方向認知度不高。社企建議政府應提供全面指引，為垃圾徵費做足準備，亦需增加廚餘回收配套支援，更需培訓業界人士，以提升環保意識及處理廚餘技巧。

都市固體廢物收費(垃圾徵費)條例草案於去年8月經三讀通過，惟調查發現，仍有超過40%受訪者不知道有該條例。惟調查亦指出，有65%受訪商戶表示有實行減少廚餘，當中逾70%指「環保」是促進減少廚餘主因，另有一半指減少廚餘是為了減輕處理垃圾成本，反映業界亦明白減少廚餘與環境保護有關。

調查更發現，約42%受訪商戶表示餐後廚餘夾雜太多垃圾是處理廚餘最大挑戰，而「需要徹底將各種廚餘分類」及「現時社區未有收集設施」為最大困難，兩者均接近40%；其次是一些商戶實務困難因素，例如缺乏相關工具及足夠空間，佔25至33%。有商戶更坦言，處理廚餘需要人手及空間，或會影響營運成本。