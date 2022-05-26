當局6.1派非包機航班　接在滬學生及居民返澳門

逾百名在上海的澳門學生將於下月1日乘坐非包機形式的特別航班返回澳門。教育及青年發展局學生廳廳長陳旭偉今日(26日)表示，現時往返上海與澳門兩地的航班暫停，航空公司需要申請復航，目前上海市政府已批准有關申請期，因此當日的航班是獲特別安排復飛。陳續稱，回澳的學生及有需要的市民需要購票才能回澳門，同時需按照兩地政府防疫要求才能登機，機票價格為1,143元人民幣。教青局早前收集到有約200多名學生有意回澳，至今共收到100多名學生報名確認於6月1日透過直航回澳門。

衞生局傳染病防控處處長梁亦好則指出，所有登機人士需要持有無染疫證明，相關要求基本與上海出境要求一致。航班抵澳後，當局會按既往其他航班流程開展檢疫工作。梁表示，澳門調整防疫措施包括縮短醫學觀察期與否，主要從科學上考慮，例如需隔離多久才對澳門有防疫保障，而非不夠醫觀酒店就去縮短隔離期。

梁亦好又指，目前內地有數個城市正試行「10+7」防疫措施，即10天酒店醫學觀察，7天居家隔離，政府正留意推行成效，期望參考內地數據，再調整措施。