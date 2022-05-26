泰加拒續6月到期的士保單　逾400受影響的哥隨時無工開

泰加的士保險風波沒完沒了，由保監局委任接管泰加所有事務及資產的經理今日(26日)宣布，7月份到期的的士保險將不獲續保。換言之，今年2月至今，期內到期的的士保險一律未能續保。泰加表示，將適時公布今年8月或以後到期的的士保險續保安排。

泰加保險去年叫停所有的士保單後，保監局今年初根據《保險業條例》，委任德勤‧關黃陳方會計師行全面接管泰加的所有事務及資產。香港保險業聯會表示，今年1初起已安排受影響的士車主，轉投其餘4間的保。截至今月24日，今年2至4月到期的保單中，逾90%已獲得保險公司承保或簽訂保單；5月到期的約940份保單中，目前緣825份已獲承保。下月到期的840份保單，約430份即一半未獲得承保。

該會指，餘下的保單，車主或已自行安排投保、仍在格價或考慮保險公司的報價、考慮將車退役等等。但不論原因為何，假如受影響的的士保險代理或車主欲透過中央分流機制投保，請盡快提交資料至保監局，以便安排轉保。另外，早前有的士車商表示的士保費上升超過70%，增加超過2萬至5萬港元，該會根據保監局數據，的士平均保費近年有所上升，2022年首季與去年12月底比較，增幅約為18%。